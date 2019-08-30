العبيدي: صمت مريب تجاه المغيبين.. أعطى شرعية للقرارات الظالمة

اعرب النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، الجمعة، عن استغرابه من الصمت الحاصل تجاه ملف المغيبين، مشيرا الى ان هذا الصمت اعطى شرعية للقرارات الظالمة.

وكتب العبيدي تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين قال فيها “ليعلم الفاعلين والمتسترين والصامتين والمتهربين من الدفاع عن المغيبين والمخطوفين والذين وصل عددهم الى الالاف، إن صمتهم المريب يعطي الشرعية للقرارات الظالمة والاجراءات الدموية التي لحقت بكل المغيبين والمفقودين العراقيين خلال كل الانظمة السابقة”.

وكشف النائب أحمد الجبوري في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن أعداد المفقودين في المناطق المحررة.

وقال أحمد الجبوري، في تغريدة على حسابة الشخصي بموقع “تويتر”، إن “أعداد المفقودين في المناطق المحررة، أكثر من 12 الف مفقود”.

وأضاف الجبوري، أن “من المفقودين تمت تصفيتهم على يد داعش وأخفيت جثثهم في مقبرة الخسفة، ومعظمهم من منتسبي الجيش والشرطة (اكثر من 1600 منتسب) الذين لم يتمكنوا من الهرب”، مبيناً أن “الحكومة اعتبرتهم تاركين للخدمة وهاربين وليس شهداء”.