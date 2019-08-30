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العراق والسعودية يبحثان مواجهة التحديات في المنطقة

أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير.
وبحث الجانبان التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ. بحسب بيان للخارجية العراقية.
وتبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية.

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