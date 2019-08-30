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العراق وتركيا يدعمان “الخروج من الأزمات”

أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة.

وفي هذا الإطار ناقش الوزيران آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، وجُهُود مكافحة الإرهاب.

وجدّد الوزير الحكيم التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن والاستقرار؛ للخُرُوج من الأزمات، وتحقيق مُعدّلات تنمية عالية، وإفادة شعوب المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم.

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