العراق يسجل أكثر من 70 الف اصابة بمنطقة الرأس جراء حوادث منها الرمي العشوائي

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية يوم الخميس عن استقبالها ٧٢ الف و ٧٩٠ حالة طارئة منذ ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ الماضي غالبيتها اصابات بالرأس والحبل الشوكي جراء حوادث السير والسقوط من اماكن مرتفعة والرمي العشوائي والجلطات الدماغية وغيرها، فيما اجرت ٢٤ الفا و ٥٦٠ عملية معقدة لفتح دماغ وفقرات للمدة ذاتها.

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان اليوم، ان “طوارئ وصالات عمليات المستشفى تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة من مختلف انحاء العراق فضلا عن الحالات المحالة من باقي المستشفيات لاصابات الدماغ”.

واضاف ان “طوارئ الجملة العصبية استقبلت اكثر من ٧٢ الف و ٧٩٠ حالة طارئة للمدة من كانون الثاني ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ قرابة الاعوام العشرة”، مشيرا الى ان “الحالات كانت مابين حوادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة وجلطات دماغية ورمي عشوائي وحوادث شجار وفتحات الظهر الولادية جميعها اصابات بالراس والحبل الشوكي”.

واوضح ان “الفرق الطبية اجرت خلال المدة ذاتها للحالات الواردة ٢٤ الف و ٥٦٠ عملية جراحية لفتح دماغ وفقرات مابين خاصة وفوق الكبرى بعضها نادرة”، لافتا الى ان “العمليات تنوعت مابين ايقاف نزف دماغي بأم القاسية وام العنكبوتية ورفع اورام دماغية بمختلف اقسام الدماغ واخراج رصاصة وعمليات فتح فقرات”.