اندلاع حريق “هائل” في شركة نفط الشمال في كركوك

اندلع حريق يوم الخميس “هائل” في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك.
وافاد مصدر في الدفاع المدني ان حريقا كبيرا نشب في انابيب النفط ومشتقاته في الشركة المذكورة.
واضاف المصدر ان عددا من فرق الاطفاء كمتواجدة في محل الحادث تحاول مكافحة الحريق واخماده.
اندلع حريق يوم الخميس “هائل” في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك.
وافاد مصدر في الدفاع المدني ان حريقا كبيرا نشب في انابيب النفط ومشتقاته في الشركة المذكورة.
واضاف المصدر ان عددا من فرق الاطفاء كمتواجدة في محل الحادث تحاول مكافحة الحريق واخماده.
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