(بالصور) شرطة الأنبار تستلم زوارق نهرية متطورة لتأمين المسطحات المائية

أعلن مدير مركز الشرطة النهرية في قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار المقدم أحمد عجيل، اليوم الجمعة، عن استلام سبعة زوارق نهرية متطورة لتأمين المسطحات المائية من الأنهر والبحيرات في المحافظة.

وقال عجيل إن «قيادة شرطة الأنبار وبحضور قائد الشرطة الفريق هادي رزيج نفذت ممارسة أمنية وتم استلام سبعة زوارق نهرية متطورة ضمن تعزيز مديرية الشرطة النهرية لتأمين نهر الفرات والبحيرات في الأنبار».

وأضاف أن «ممارسة أمنية نفذت في بحيرة الحبانية لتوضيح أهمية وجود الزوارق النهرية وواجباتها في تأمين وتمشيط ضفاف الأنهر ودعم القوات البرية بالدعم العسكري الذي تحتاجه خلال تنفيذ الواجبات».

وبين عجيل، أن «الشرطة النهرية هي من صنوف قيادة شرطة الأنبار ولها واجبات مهمة وخطيرة منها إنقاذ المدنيين في حال وقوع حالات الغرق وأيضاً في دعم وإسناد القوات البرية مع محاربة أية عناصر إرهابية قد تستغل المسطحات المائية».