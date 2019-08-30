بالعراقي/ وينه الحزب الشيوعي من هوسة العراق؟

علاء كرم الله

الأمور بالعراق كلش تعبت، والناس طافره روحها، ومتدري شتسوي، ومتدري شراح يصيرأصلا، وهوسه وهايسه، وزيد ميدري بعبيد، والكل مثبورة وخايفة من التصعيد بين أمريكا وأيران، ولا أحد يدري ويكدر يحزر فعلا أمريكا راح تضرب أيران، لو هذا حجي وبس؟ والحكومة أصلا مالها أي وجود ، وحكومة بالأسم فقط! وكل الناس تعرف وحاسه بهذا الشي، وخاصة من يطلع زعيم لأحد الفصائل المسلحة ويعلن عبر وسائل الأعلام بأن حكومة عادل عبد المهدي راح نغيرها بشهر تشرين الثاني، فأي حكومة هايه وأية هيبة ظلت؟ وفعلا صار يقين لدى العراقيين بأن البارحة أحسن من اليوم، واليوم أحسن من باجر.وهذا الوضع الكارثي الي وصله العراق مندري وعليمن نعتب بي عله الشعب عله الحكومات الي حكمت العراق من بعد 2003، عله حظنا الأسود، عله الوكت، عله منو تعتب؟ ، عله الأحزاب السياسية، عله أمريكا، الي فعلا كلبت العراق عله البطانة وتيهت الأمور، بيد دول الجوار والأقليم، بعد أن ضمنت مصالحها؟!. طبعا من الغباء أن نعتب على أحزاب السلطة والتي تتشكل منها الحكومة، قديم هذه الأحزاب وجديدها، فكلها أحزاب محصل منها الشعب غير الوعود الكاذبة وكلها أحزاب تبحث وتركض وره مصالحها الحزبية والشخصية، حتى المرجعية سدت أبوابها والسيد السيستاني رفض أن يقابل أي زعيم سياسي، يعني بصراحة المرجعية والسيد السيستاني مراضين عليهم. وهنا يجي طاري الحزب الشيوعي وينه بهايه الهوسه ؟ يمته يتحرك؟ يمته يقود الجماهير؟ لو هو مصدك بشعار الحزب ( وطن حر وشعب سعيد)، وديشوف الشعب طاير من الفرح والسعادة والرفاهية، وشايف الوطن ينعم بالحرية وصاحب سيادة؟ هواي ناس وخاصة المثقفين، يسألون ويكولون وين الحزب الشيوعي؟، معقولة هايه السكته، مديشوف الناس راح تتخبل وتهج من الضيم والقهر والظلم والفساد؟ زين هو مو نفس ذاك الحزب مال الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، من جان يومية طالع مظاهرة ضد الحكومة بوكت الملكية؟ شجا هسه شبي؟ لو شايف العراق هسه أحسن من فترة العهد الملكي!، الي الناس كلها تسميها بالزمن الجميل ، لان فعلا جانت أكو دولة وقانون وسيادة ونظام والناس مرتبة ومنظمة وكلشي حلو، خو مو مثل هسه العشاير هي الي تحكم ولا أكو دولة ولا قانون؟!. لو لأن همه على أساس بالحكومة وعدهم 2 لو3 كممثلين في البرلمان ولهذا ميصير يحجون؟ لو مكيفين بجريدة (طريق الشعب) بأعتبارها جريدة الحزب وبالمقالات والأعمدة الصحفية الي تنشر بيها والي طول عمرها كلشي ما سوت!. بعدين حتى

شغلتكم الي على أساس أنتوا معروفين بالثقافة وتثقيف الشعب وينها؟ ماكو أي لمسه الكم بالشارع العراقي، فالشعب العراقي وخاصة شبابه غالبيتهم من معدومي الثقافة والمعرفة؟ لعد وين شغلكم صارلكم 16 سنة؟ شدتسوون؟ يمته يبين نتاج نضالكم وتحركم بين الجماهير؟ هذا الجنوب والوسط العراقي الي يعتبر معقل الحزب، لأن الحزب من تأسس تأسس بالناصرية والبصرة مناك جانت البداية.زين وينكم هسه؟ والعالم كله يعرف أنه من أكثر محافظات التخلف هي محافظات الجنوب والوسط وماكلتها المخدرات ومسيطرة عليها الأعراف العشائرية!. لعد أنتو شدتسوون؟ يعني معقولة هذا الحزب العريق الي عمره (85) سنة ميعرف يقود مظاهرة وحده وبأسمه فقط ؟، لو ألا ويه جماعة التيار الصدري!، والله واحد ميدري شيكول عليكم، همزين سيد مقتدى الصدر نفك عليكم وصرتوا ويا وتتحامون بي من تريدون طلعون مظاهرات!؟ صار 16 سنة، والوطن من أسوء الى أسوء، كدرتوا طلعون مظاهرات بأسمكم وترفعون أعلام الحزب وتنظمون مظاهرة بيها خيروطالبون بحقوق الشعب المهدورة ؟ لو بس مكيفين من يجي يوم 14 تموز من كل سنة طلعون مسيرات بذكرى ثورة 14 تموز ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم، وما أدري أنتوا شنو علاقتكم بيها؟. وخلي واحد يديليني ويذكرني بأن الحزب الشيوعي قاد مظاهرة بأسم الحزب وطالب بحقوق الشعب المظلوم من 16 سنة الى هسه؟ مكيفين بس تخطون عله الحياطين، عايشين بمرض وبعقلية النضال السلبي، مو هسه أنتوا بالحكومة يراد واحد يذكركم؟ من شنو خايفين؟ ليش متنادون وطالبون بحقوق الشعب؟ شمنتظرين؟ مو العراق ديضيع يوم بعد يوم؟ مرات أكول حرامات معقولة أنتوا عله أساس والمفروض أمتداد للقادة الأبطال المؤسسين والمنظرين للحزب الشيوعي الي ضحوا فعلا بأنفسهم من أجل مباديء الحزب ومن أجل الوطن والشعب؟ من أمثال( حسين الرحال، وفهد، وزكي خيري وعاصم فليح، وسلام عادل، وعامر عبد الله، وعزيز محمد، وعزيز الحاج، وجعفر أبو العيس، ومحمد حسين أبو العيس وجورج تلو،) وغيرهم الكثير الله يرحمهم، من القيادات الوطنية المناضلة بحق والتي نذرت وضحت نفسها في سبيل الوطن والشعب ومن أجل مباديء الحزب. طول عمركم كضيتوها بالتثقيف والتنظير والحجي الفارغ الي مابي فايدة؟. بكد ما مقهور عله الناس الي ماتت وضحت بأنفسها من أجل الحزب والمباديء، بكد ما مقهور أنه في يوم من الأيام نغشينه بيكم؟!. صدك مثل ما كال المناضل والثوري الكبير (جيفارا) ، ((الثورة يخطط لها الأذكياء، وينفذها الشجعان، ويستلمها الجبناء)). وكل عاشور وأنتم والشعب بألف خير!.