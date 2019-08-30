برئاسة العراق .. وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث ملفات ابرزها انتهاكات إيران وتركيا

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أعمال الدورة العادية الـ 152 برئاسة العراق خلفًا للصومال، يوم 10 من شهر 9 المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وسيناقش وزراء الخارجية العرب ثمانية بنود رئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل “مبادرة السلام العربية”، والتطورات والانتهاكات “الإسرائيلية” في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن متابعة تطورات (الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئون، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين.

وسيستعرض الوزراء العرب تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في الدورة ١٠٢، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة “إسرائيل” بين دورتي مجلس الجامعة العربية ١٥١-١٥٢، والأمن المائي العربي، وسرقة “إسرائيل” للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

وسيبحثون تطورات الأوضاع في كل من سورية، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وإمكانيات اتخاذ موقف عربي موحد إزاء “انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية”، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

وسيتضمن جدول أعمال الدروة 152 التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح “الإسرائيلي” على “الأمن القومي العربي والسلام الدولي”، كما سيتناول الاجتماع تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس ٢٠١٩، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وسيبحث وزراء الخارجية العرب بندًا حول العلاقات العربية مع كل من أفريقيا، وأوروبا، وروسيا الاتحادية، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، فضلاً عن مناقشة بند حول دعم النازحين داخليًا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، وبند آخر حول انتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءاتها للدول العربية.

كما سيتطرق الاجتماع إلى موضوع الإرهاب الدولي وسُبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة “الاٍرهاب”، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة “الإرهاب”، إضافة إلى استعراض نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لـ”حقوق الإنسان” في دورتها العادية ٤٦، ووضع لجنة “حقوق الإنسان” العربية (لجنة الميثاق).

وسيناقش مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بندًا حول الشؤون الإدارية والمالية، ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية ٩٦، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الدورة الـ 152 على مستوى المندوبين الدائمين يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.