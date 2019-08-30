بعد منح 60 مليونا لهذه الفئة .. الرافدين تنشر تعليمات الحصول على المبلغ

قرر مصرف الرافدين منح قروض للقضاة لشراء السيارات الحديثة ومن مناشئ عالمية رصينة وبالتقسيط .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم تحديد الشروط الخاصة بمنح تلك القروض والمبينة تفاصيلها ادناه:

1- يقوم القاضي الراغب بشراء السيارة مراجعة مقر الشركة لغرض الاطلاع على الشروط والمواصفات المبينة باستمارة الشركة

2- تقوم الشركة بإصدار استمارة خاصة بها تحمل رقم متسلسل ومختومة بختم الشركة تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الحصول على السيارة وهي ( اسم المشتري – نوع السيارة – لون السيارة – سنة الصنع – رقم الشاصي – مبلغ السيارة المتفق على بيعها للقضاة وذوي الدرجات الخاصة – نسخة من المنفيست )

3- تكون السيارات المباعة مسجلة باسم الشركة حصرا وان اسعارها موازية لاسعار السيارات في الاسواق المحلية وتتعهد الشركة بذلك وتقوم بتثبيتها على متن استماراتها .

4- تقوم الشركة بعد الاتفاق مع المشتري ارسال الاستمارة بعد استكمال جميع الاجراءات الى فرعكم بيد معتمد الشركة حصرا . والمخول رسميا من قبل الشركة بموجب كتاب رسمي موجه لفرعكم .

5- يتم منح القرض بنسبة 80% من سعر السيارة المحدد من قبل الشركة والمثبت في الاستمارة المرسلة من قبلها على ان لا يتجاوز مبلغ القرض ولغاية مبلغ ( 60 ) مليون دينار

6- ضمان القرض تقديم كفالة ( قاضي + موظف مدني من دوائر الدولة ) ويقوم الفرع باتخاذ الاجراءات الاصولية تجاه المقترض والكفيل بما فيه مليء استمارة طلب القرض ونموذج تعهد المقترض والكفيل الخاص بمصرفنا وبشرط لايتجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري ( 50% ) من راتب الكفيل واستحصال صحة الصدور اللازمة من دوائرهم المختصة.