بمشاركة العراق.. طهران تحتضن اجتماعاً وزارياً لثلاث دول

كشف وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد إسلامي عن اجتماع الشهر القادم على مستوى وزراء النقل في العراق وسوريا وإيران في طهران، بما يخص مشاريع البنى التحتية في سوريا، منوهاً الى أن ذلك يأتي بعد تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ هذه المشاريع على خلفية اللقاء بوزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في زيارة سابقة.

وأوضح إسلامي ردا على سؤال عن إمكانية المشاركة القريبة للشركات الإيرانية في مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع في قطاع النقل، أن موضوع الشركات السورية الإيرانية المشتركة يحتاج إلى قالب وإطار جديد للتمويل ومزاولة النشاط، كاشفا عن وجود عدة شركات إيرانية زارت سوريا ودرست بعض المشاريع المطروحة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة الأمد الموقعة بين البلدين في الشهر الأول من العام الجاري تعتبر منعطفاً في العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين، مضيفاً “بهذه الاتفاقيات تم تحديد الموضوعات الرئيسية التي يرغب البلدان بالتعاون فيها”.

وتابع “في موضوع النقل وبالتنسيق مع الجانبين السوري والعراقي تمت إقامة اللجنة المشتركة السورية العراقية الإيرانية على مستوى المدراء العامين لتنمية كل قطاعات النقل البري والبحري والجوي والترانزيت”.

وقال إسلامي “وجهنا دعوة إلى الوزير حمود لزيارة طهران وسوف نوجه دعوة إلى وزير النقل العراقي، لإقامة اجتماع ثلاثي وتوقيع اتفاقية ثلاثية في مجال النقل في إطار التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة تؤمن التسهيلات للتجار والنشاطات الاقتصادية لمزاولة مهنتهم بشكل أكثر بساطة”.

واردف “شجعت الجانب العراقي على إنشاء الخطط السككي بين البلدان الثلاثة”.