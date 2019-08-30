ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس ان ثلاثة من قوات الشرطة اصيبوا بجروح بهجوم شنه تنظيم داعش على ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر ان مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا في الساعات الاولى من صباح اليوم الجيش العراقي في قرية “قايه” تبعه هجوم ثان في منطقة “العوسج” في جلولاء مما اسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة.

وبين المصدر ان قوات الشرطة تمكنت من صد الهجوم رغم وقوع اصابات في صفوفها.

وعلى صعيد مواز هاجم مسلحو داعش نقطة تابعة للحشد الشعبي اللواء الثالث في ناحية الخيرات التابع لقضاء الكرمة في محافظة الانبار وفجروا عبوة ناسفة على دورية عسكرية أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب ما افاده مصدر آخر في الشرطة العراقية.

وفي بيان لاحق قال الحشد الشعبي ان “عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في أطراف قضاء الكرمة (53 كم شرق الرمادي)، انفجرت، في وقت متأخر من ليلة امس، أثناء مرور دورية تابعة للواء الكرمة التابع لقيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار، ما أسفر عن مقتل أربعة من الحشد وإصابة آخر”.