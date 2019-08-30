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رئيس حكومة كوردستان يعزي بوفاة أمين عام اتحاد الادباء العراقيين

قدم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، برقية تعزية بوفاة أمين عام اتحاد الادباء العراقيين.

وقال بارزاني في البرقية “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمين عام اتحاد الادباء والكتاب العراقيين ابراهيم الخياط اثر حادث سير مؤسف”.

واضاف “بهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا لذويه وزملائه من الكتاب والمثقفين العراقيين، الرحمة والمغفرة للفقيد الشاعر ولاسرته ومحبّيه واصدقائه الصبر والسلوان”.

ولقي الامين العام لاتحاد ادباء العراق ابراهيم الخياط مصرعه يوم امس الاربعاء، بحادث سير وقع قرب قضاء عقرة بمحافظة دهوك.

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