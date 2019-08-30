صحيفة روسية تتحدث عن الجهات التي تقف وراء قصف مخازن الحشد في العراق

كشفت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، الجمعة، عن وجود شكوك في تورط “الإسرائيليين والسعوديين والأكراد” في الهجمات التي استهدف مخازن العتاد على العراق .

قال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، للصحيفة، “في الآونة الأخيرة، بدأت تصريحاتهم تستند إلى معلومات أكثر أو أقل صدقا، ولكن هذا لا يعني أنها حقيقية 100%”.

وأضاف، أن خبر إطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي السورية مفهوم. فهو ” يلمّح بوضوح، إن لم يكن إلى تورط الولايات المتحدة، فإلى معرفتها بالأمر على الأقل: فالأميركيون يسيطرون على جميع مدارج الطائرات فيما وراء الفرات، التي يمكن أن تقلع منها الطائرات بلا طيار، بل وعلى المجال الجوي العراقي”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها حول “ما يقال” عن مشاركة سعودية وكردية لتسهيل قصف إسرائيل مواقع في العراق من المناطق التي يسيطر عليها الأمريكيون.

وجاء في التقرير، “يرى العراق أن “الأكراد السوريين والسعودية يساعدون إسرائيل في عملياتها ضد القوات الشيعية على أراضيه”.

واضافت، تبدو فرضية التحالف التكتيكي بين القيادة السعودية والأكراد معقولة بسبب جهود الوساطة التي بذلها الجانب السعودي خلال العام الماضي في المناطق الشمالية الشرقية من الجمهورية العربية السورية. وأما بخصوص إسرائيل، فليس كل شيء واضحا للعيان، على الرغم من أن الصحافة الموالية لإيران تنشر بانتظام معلومات عن اتصالات بين الدولة اليهودية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي مجتمع الخبراء، يلفتون الانتباه إلى حقيقة أن الاستخبارات العراقية تعاني الانقسام والضعف والتسييس على مدار سنوات المواجهة مع داعش، بحسب تقرير الصحيفة.

ولفت التقرير الانتباه إلى حقيقة أن الهجمات، التي على الارجح تنفذ بمساعدة طائرات متمركزة في القواعد الأمريكية في العراق، تزيد من شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات البرلمانية.

متابعة المسلة-وكالات