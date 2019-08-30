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فيدرر: لتوزيع أفضل لجوائز التنس على اللاعبين الأقل تصنيفا

تبنّى روجر فيدرر قضية متعلّقة بلاعبي التنس الأقل تصنيفا وقال الأربعاء إنه سيحارب من أجل توزيع حصة أكبر من الجوائز المالية عليهم في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وقال اللاعب السويسري المخضرم عقب فوزه على البوسني دامير جومهور في بطولة أمريكا المفتوحة 3-6 و6-2 و6-3 و6-4 إن جوائز اللاعبين الأعلى في التصنيف تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية مسيرته لكن الوضع ليس مشابها في المراكز الأدنى.

وأكّد فيدرر أن ارتفاع نسبة الأرباح في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين يجب أن تُستغلّ في تحسين مكافآت اللاعبين الذين يخفقون في دخول القرعة الرئيسية.

وأبلغ الصحفيين “هذا ما سنحارب من أجله.. أعرف بطولات لا تعتبر جذّابة بشكل كاف تعطي زيادة في المكافآت للمتأهّلين للدور الأوّل أو الثاني”.

ويحصل الفائز في مسابقتي الرجال والسيدات في فلاشينغ ميدوز على 3.85 مليون دولار أما اللاعب الذي يظهر في الدور الأول فيحصل على 58 الف دولار مقارنة بالحصول على أربعة آلاف دولار فقط العام الماضي.

ويعاني اللاعبون ببطولات التحدّي والمتأهّلين للبطولات الأربع الكبرى عبر التصفيات من غياب الاستقرار بمسيراتهم لقلّة الرعاة والنفقات الباهظة للمدربين والسفر والإقامة.

وقال فيدرر إنه من المهم توفير ضمانات ماليّة للاعبين الواعدين لعدم دفعهم للاستسلام وترك اللعبة.

وأضاف اللاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى “يضحي هؤلاء بكثير من الوقت والجهد بنفس القدر مثل اللاعبين الأعلى تصنيفا”.

وتابع “نأمل في الحصول على هذا الحق خلال من خمس إلى عشر سنوات”.

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