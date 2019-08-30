في انتظار البرابرة – للشاعر اليوناني قسطنطين كفافي (1863-1933)

عن ترجمتين إنكليزيتين .

بهجت عباس

لماذا نحن محتشدون في الساحة، ولأيِّ شيء منتظرون؟

إنهم البرابرة؛ سيكونون هنا هذا اليوم.

لماذا لم تحدثْ أيّ فعالية في مجلس الشيوخ؟

لماذا يجلس الشيوخ هناك ولا يَسنّونَ أيّ قانون؟

***

لأنّ البرابرة سيأتون هنا هذا اليوم.

أيّة قوانين سيشرِّع الشيوخ الآن؟

حالما يكون البرابرة هنا سيشرع الشيوخ القوانين.

***

لماذا استيقظ إمبراطورنا مبكراً

وهو جالس عند البوابة الرئيسة للمدينة

على عرشه ، رسميّـاً، وواضعٌ تاجَه على رأسه؟

لأن البرابرة سيأتون اليوم

والامبراطور ينتظـر ليرحِّب برئيسهم.

فقد أعدّ قائمة طافحة

بأسماءٍ كثيرة وألقاب شتّى.

***

لماذا خرج القنصلان والقضاة اليوم

بملابسهم الحمر الفضفاضة الموشّاة؟

لماذا لبسوا أساورَ مرصعةً بأحجار كريمة

وخواتم تشع ببريق الزُّمُـرُّد ؟

لماذا حملوا عِصِيّـهم الثمينةَ المرصّعةَ

بأشكالٍ من ذهب وفضة؟

***

لأنّ البرابرة سيأتون اليوم

ومثلُ هذه الأشياء تخلب ألبابَهم.

***

لماذا لا يأتي خطباؤنا المفوّهون كالعادة،

ليتكلمـوا، ولـيَـقولـوا ما يجب أن يقـولـوا؟

لأنّ البرابرة يأتون اليوم،

وهم يسأمون من خطب شعبيّـة بليغة.

***

لماذا أخذ كل واحد يشعر بالضجر؟

لمَ هو مضطرب؟ ( أنظر كيف أصبحت وجوههم متجهّمة )

لماذا أقـفـرتِ الشوارعُ والسّاحاتُ منهم بهذه السّرعة،

وكلهم ذاهبون إلى بيوتهم بقلـق؟

***

لأنّ الليل أتى ، والبرابرة لم يصلوا ، ولأنّ

بعضَ الناس جاء من الحدود ،

وقال لا برابرة بعد هذا اليوم.

***

والآن، ما الذي سيحدث لنا من دون البرابرة؟

كانوا ، أولئكَ ، جزءً من الحلّ .

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ولد كفافي في الإسكندرية – مصر في عام 1863 لأبوين يونانيين . كان أبوه تاجراً غنياً اكتسب الجنسية البريطانية وكان يعمل في الاستيراد والتصدير . توفي والده عام 1870 وخسرت عائلته أموالها فعادوا إلى الإسكندرية عام 1877 ليعيشوا فيها ، ولكن الاضطرابات السياسية جعلتهم يذهبون إلى إسطنبول يقضون فيها بضعة أعوام ليعودوا مرة أخرى إلى الإسكندرية عام 1885 حيث عاش كفافي ما تبقى له من العمر حتى وفاته بسرطان الحنجرة عام 1933 .

كتب كفافي هذه القصيدة ،كما يظهر، بعد اندحار اليونان في الحرب مع تركيا في الأعوام 1919-