كوردستان تلغي رسوم دخول السياح العراقيين وتسلمهم “الضمان الأمني”

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري برفقة وفد رفيع من الوزارة.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني فقد عبر الياسري، خلال الاجتماع الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر احمد، عن سعادته بالأجواء الايجابية السائدة حالياً بين إقليم كوردستان وبغداد، مشيراً إلى وجود تفاهم جيد بين وزارة الداخلية الاتحادية وإقليم كوردستان، كما أكد على معالجة الإشكالات كافة وبموجب الدستور.

بدوره، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لوزير الداخلية الاتحادي على التنسيق والتعاون الموجود بين داخلية الإقليم والداخلية الاتحادية.

وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان إلى مسألة دخول السائحين العراقيين وما يترب عليهم من دفع رسوم تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس حكومة الإقليم، أن مسألة إصدار بطاقات الدخول، كانت من أجل حماية الأمن في إقليم كوردستان، وأن الرسوم لم تُفرض على قومية دون غيرها، بل شملت جميع المواطنين خارج الإقليم.

كما لفت إلى أن آلية إصدار البطاقة بالنسبة للسائحين القادمين إلى الإقليم ستتغير تسميتها إلى (الضمان الأمني).

وبتوجيه من رئيس وزراء إقليم كوردستان، ستتحمل حكومة الإقليم، من الآن فصاعداً، تكاليف إصدار بطاقات (الضمان الأمني)، واعتبارا من 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، لن تُفرض أي رسوم مالية على المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى إلى اقليم كوردستان.