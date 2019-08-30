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مسعود بارزاني والياسري يتحدثان عن “فرصة” لحل جميع المشكلات بين بغداد وكوردستان

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في مصيف صلاح الديل باربيل، الخميس، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية ياسين الياسري وبحث معه الاوضاع السياسية واخر التطورات على الساحة العراقية والاقليمية.
وجاء في بيان للموقع الرسمي لبارزاني ان اللقاء تم بحضور وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، مبينا انه تم ايضا تسليط الاضواء على الاجواء الايجابية التي تشهدها العلاقات بين اربيل وبغداد وعدها فرصة جيدة لحل جميع المشكلات بين الجانبين.
واضاف البيان ان الاجتماع شهد ايضا التأكيد على التنسيق بين اربيل وبغداد لخلق الامن والاستقرار ومواجهة وقلع “جذور الارهاب”.

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