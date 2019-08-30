نائب يكشف عدد مدمني المخدرات في البصرة وطريقة وصولها اليهم

كشف النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، الخميس، عن وجود 4000 شاب من المحافظة مدمن على المخدرات، فيما بين الطريقة التي تصل المخدرات اليهم.

وقال السكيني ان “للمخدرات ثلاثة اصناف (الممول، المتاجر بها، المتعاطي)، ودائما يكون تدخل الأجهزة الأمنية للمتعاطي، وليس على الممول او المتجر بها”.

وبين السكيني ان “هناك 6 منافذ حدودية في محافظة البصرة تدخل من خلالها المخدرات، وهنا يجب تجفيف منابع هذه المنافذ من المخدرات”، مبينا ان “هناك بعض الضباط، يكون ولاؤهم لتلك الجهات التي تتاجر في المخدرات، وليس للدولة العراقية، وهم من يسهلون عملية دخول المخدرات الى العراق”.

واعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، بداية شهر آب الجاري، القبض على اثنين من تجار المخدرات في البصرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان “خلية الصقور الاستخباراتية في البصرة تمكنت تحت إشراف محكمة التحقيق من القبض على متهمين اثنين في احدى المزارع في منطقة خور الزبير يحوزان ٤٤ كغم من مادة الحشيشة المخدرة”.

وأضاف البيان ان “محكمة التحقيق دونت اقوال المتهمين الذين اعترفوا بأن تلك الكمية هي الشحنة الرابعة التي يتم استلامها من شخص ايراني الجنسية”.

وتابع البيان ان “الاعترافات بينت ان الدفعة الأولى كانت بكمية ٣٠ كغم والدفعة الثانية كانت ٣٥ كغم والدفعة الثالثة ١٥ كغم”.