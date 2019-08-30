هزة أرضية قرب بغداد وخانقين

أعلنت وزارة النقل، يوم الخميس، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 29/8/2019 شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد.

وبينت الهيئة في بيان لها ان قوتها بلغت 3،5 درجة على مقياس رختر, حيث تبعد (46) كم شمال شرق خانقين وحوالي (180) كم شمال شرق بغداد ولم يشعر بها المواطنون ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار. ونهيب بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية.

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.