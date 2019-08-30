وزيرا داخلية كوردستان والعراق يعلنان نتائج اجتماعهما منها الغاء الـ 10 الاف عن السائحين

انهى كل من وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، و وزير داخلية الحكومة الاتحادية ياسين الياسري يوم الخميس اجتماعا تمخضت عنه عدة قرارات من بينها تعهد السلطات في الاقليم بإلغاء الرسوم التي تتقاضها من السائحين العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد.

وقال احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الياسري اليوم في اربيل، إن زيارة الاخير والوفد المرافق له لإقليم كوردستان “كانت تاريخية وعقدنا اجتماعا جيدا ويمكن القول انه من انجح الاجتماعات التي عُقدت في الآوانة الاخيرة”.

واضاف انه “تباحثنا حول الكثير من المشاكل والمسائل المتعلقة بأمور الجنسية والجوازات والمرور والحدود اضافة الى الكثير من المواضيع التي تهم المواطنين في اقليم كوردستان”.

واردف احمد بالقول ان “وزير الداخلية الوفد والمرافق كانا متجاوبين ونشكرهما عن القرارات التي تمخضت عن الاجتماع”.

واكد ان “سياسة حكومة اقليم كوردستان تنصب حول التوجه نحو بغداد والتنسيق معها بأعلى المستويات وهذه العلاقات ستتطور اكثر مستقبلا”.

من جهته قال الياسري خلال المؤتمر ان الزيارة التي اجراها هو الوفد والمرافق له الى الاقليم “كانت مهمة ونوقشت فيها العديد من المشاكل والمسائل المتعلقة بعمل الوزارتين”.

ونوه الى ان من اهم المواضيع “المهمة” التي تمت مناقشتها هي “الجوازات، ومنح تأشيرة الدخول، والجنسية، وافتتاح دوائر خاصة بمنح البطاقة الوطنية”.

واشار الياسري الى ان من بين المواضيع التي نوقشت ايضا ” التعاون الامني المشترك وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي بحق المطلوبين من الجانبين اضافة الى اصدار قرارات تتعلق بتسهيل معاملات المواطنين في اقليم كوردستان والعراق”.

وتابع وزير الداخلية الاتحادي بالقول ان وزارة داخلية الاقليم قد “تعهدت بإلغاء رسوم دخول السائحين عن المواطنين العراقيين القادمين الى اقليم كوردستان”.