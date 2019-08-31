Posted on by

ألذّبيح عند المسيحيين:

عزيز الخزرجي
ألذّبيح عند المسيحيين: من هو (الذبيح إلاهُ سسين) في الكتاب المقدّس؟ لم يجرأ أكثر المسيحيين قول الحقيقة كما بقية المذاهب و الأديان عن حقيقة (أهل البيت)(ع) بسبب إنغلاق الوعي و ضعف أو موت البصيرة في وجود الناس بعد موت أكثر الضمائر, لذلك صعب عليّ معرفة أسباب زيارة المسيحيين للحسين(ع), رغم إني إلتقيت ببعضهم في كربلاء أثناء الزيارة و سألتهم عن سبب إعتقادهم بهذا الأمام المظلوم, لكنهم لم يجيبوني بوضوح, حتى عرفت ذلك أخيراً بعد تصريح أحدى الاخوات المؤمنات المسيحيات, فإستمعوا للحق يا أنصار الوجدان .
ألفيلسوف الكونيّ

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close