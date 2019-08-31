اردوغان: الهدف الوحيد من نضالنا في العراق وسوريا هو الدفاع عن حقوق تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة “عيد النصر” الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف أردوغان: “لكننا في الوقت نفسه، لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا”.

وأردف: “الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكافة أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة”.

وتابع: “ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر”.