الاردن تحتضن اجتماعات بشأن إعادة اعمار العراق

طالب أعضاء المجلس إدارة الغرفة، في لقاء مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، لي جي وان، اليوم الجمعة، بتسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الراغبين بزيارة كوريا، مشيرين إلى أن إصدارها يتطلب وثائق عديدة، وإجراءات صعبة نسبيا، وفقاً لوكالة أنباء الأردن “بترا”.

وخلال الاجتماع، أبدى مجلس إدارة غرفة تجارة عمان رغبة قوية في تنمية العلاقات الاقتصادية الأردنية مع كوريا الجنوبية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، واستقطاب المستثمرين الكوريين لتأسيس أعمال لهم بالمملكة.

وألمح أعضاء المجلس، إلى ضرورة تسهيل التعاملات التجارية بين البلدين، نظراً لوجود كم كبير من السلع والمنتجات والصناعات التي تستوردها المملكة من كوريا.

وأشار أعضاء المجلس، إلى اهمية التعاون السياحي بين البلدين، وبخاصة مع كون الأردن يعتبر مقصداً لمختلف أصناف السياحة وبخاصة العلاجية والآثرية، مؤكدين جاهزية الغرفة للتعاون مع الجانب الكوري والتواصل مع الجهات الكورية المعنية بخصوص ذلك.

وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، ضرورة التأسيس لتعاون فعال بين غرفة تجارة عمان وسفارة كوريا الجنوبية بالمملكة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبناء على العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

ودعا، إلى زيادة عدد المستثمرين الكوريين في المملكة، والاستفادة من المزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب إلى جانب تطوير مبادلات البلدين التجارية والتي تميل لصالح كوريا الجنوبية بشكل كبير.

وونوه توفيق، إلى استعداد الغرفة للترتيب لاستضافة الوفد الكوري الذي سيزور المملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل بخصوص اجتماعاته مع الجهات المعنية بقضية إعادة إعمار العراق.

من جانبه، أشار السفير جي وان، إلى رغبة بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية مع المملكة، مبينا إنه سيتم خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول المقبل تسيير رحلات طيران مباشرة بشكل عارض من كوريا إلى الأردن لزيادة التعاون السياحي بين البلدين.