التحالف الدولي: بغداد هي الوحيدة المسيطرة على السماء العراقية

اكد الجنرال كريستوفر غيكا، نائب قائد قوة المهام المشتركة لدى قوات التحالف، ان السلطات العراقية هم تمتلك زمام السيطرة على السماء العراقية.
وقال ان التحالف الدولي ليست لديه اية سيطرة على المجال الجوي العراقي.
اكد الجنرال كريستوفر غيكا، نائب قائد قوة المهام المشتركة لدى قوات التحالف، ان السلطات العراقية هم تمتلك زمام السيطرة على السماء العراقية.
وقال ان التحالف الدولي ليست لديه اية سيطرة على المجال الجوي العراقي.
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