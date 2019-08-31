الجنائية المركزية: المؤبد لمدان باكستاني بتهمة الإرهاب

بغداد / إعلام القضاء
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان باكستاني الجنسية بتهمة الإرهاب.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب اعماله الاجرامية ومشاركته في مهاجمة القوات الامنية والعسكرية”.
واضاف البيان ان “الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة اداري في ولاية الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية في الولاية وتم وتكليفه بالتواصل مع بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا الى تركيا تم اعتقاله على الحدود العراقية السورية” بحسب أقواله.
وتابع البيان أن “المحكمة مما تقدم وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.