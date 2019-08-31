الجنائية المركزية: المؤبد لمدان باكستاني بتهمة الإرهاب

بغداد / إعلام القضاء‏

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان باكستاني الجنسية بتهمة ‏الإرهاب.‏

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف بتقديم الدعم ‏اللوجستي ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب اعماله الاجرامية ومشاركته في ‏مهاجمة القوات الامنية والعسكرية”.‏

واضاف البيان ان “الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة اداري في ولاية ‏الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية في الولاية وتم وتكليفه ‏بالتواصل مع بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا الى تركيا ‏تم اعتقاله على الحدود العراقية السورية” بحسب أقواله.‏

وتابع البيان أن “المحكمة مما تقدم وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.