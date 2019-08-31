الحريري: لبنان يمر بمرحلة صعبة وحساسة وسأكمل المسيرة مع من كنا على خصومة معهم

كلام الحريري جاء خلال لقائه، مساء أمس (الجمعة) في “بيت الوسط”، وفدا من المشاركين في المؤتمر الشبابي السنوي التاسع الذي نظمته مصلحة الشباب في “تيار المستقبل” تحت عنوان”: “الشباب ريادة وقيادة”، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ناومن”، في حضور النواب: عاصم عراجي، هنري شديد، رولا الطبش، نزيه نجم وأعضاء من المكتب السياسي والأمانة العامة والمكتب التنفيذي للتيار وممثلين عن المنظمات الشبابية.

وقال: “نحن اليوم في مرحلة صعبة جدا، لكنها ليست مستحيلة، والتحدي فيها كبير، لكننا كلبنانيين، وتحديدا من خلال شبابنا وشاباتنا يمكننا أن ننقذ وطننا من هذه المرحلة. ونحن سبق أن مررنا بمراحل أصعب في السابق، سواء كتيار أو كبلد، لكن الاعتدال وحده هو ما ينقذنا ويمكننا من أن نؤمّن لكل مواطن ما يحتاجه”.

وشدد على أن “إيجاد فرص العمل هو أكبر مشكلة يعاني منها لبنان اليوم”، معتبرا أن “تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكينزي” يمكنه أن ينهض بالاقتصاد ويحدث نموا في البلد وإيجاد فرص عمل في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعتزم القيام بسلسلة من الإجراءات التي يمكنها أن تحفز الاقتصاد اللبناني، ولا سيما من خلال مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وتوجه إلى الشباب بالقول: “وصيتي لكم هي أنه لا زعامات في تيار المستقبل، والمكانة هي لذوي الكفاءات والأوفياء والمخلصين لمصلحة الناس والوطن. ويجب أن نعرف كيف نضحي، والتضحية قوة، وليست ضعفا، بدليل أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قدم نفسه فداء للبلد، في حين أنه كان يمكنه أن يعيش حياة مختلفة تماما”.

وشدد على “أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في تيار المستقبل خصوصا، وفي المجتمع اللبناني عموما”، مؤكدا أنها “جزء كبير من الاقتصاد، ولا بد من تحفيزها وتشجيعها على خوض كل مجالات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعملي”.