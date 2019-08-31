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الحزب الإسلامي يبارك بحلول العام الهجري الجديد داعياً ليكون عام عمل وطني متميز لتخفيف معاناة العراقيين

الحزب الإسلامي يبارك بحلول العام الهجري الجديد داعياً ليكون عام عمل وطني متميز لتخفيف معاناة العراقيين

تقدم الحزب الإسلامي العراقي ، بالتهاني والتبريكات ، بحلول العام الهجري الجديد 1441 ، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على الأمة العربية والإسلامية عامة ، والعراق خاصة .

وأكد الحزب في تهنئته ، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل انطلاقة وركيزة أساسية لنهضة الدول ، ورقي الأوطان ، مشيراً إلى دروسها البليغة والتي أسست لدولة العدل والإنسانية .

كما نبه إلى أهمية العمل الدؤوب على استثمار ذكرى الهجرة النبوية في تخفيف معاناة العراقيين ، والاستجابة لمطالبهم ، وحل مشاكلهم التي طال انتظارها ، مشدداً على أن الانتقال من النظرية إلى التطبيق هو المهم اليوم دون تأخير .

تقدم الحزب الإسلامي العراقي ، بالتهاني والتبريكات ، بحلول العام الهجري الجديد 1441 ، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على الأمة العربية والإسلامية عامة ، والعراق خاصة .

وأكد الحزب في تهنئته ، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل انطلاقة وركيزة أساسية لنهضة الدول ، ورقي الأوطان ، مشيراً إلى دروسها البليغة والتي أسست لدولة العدل والإنسانية .

كما نبه إلى أهمية العمل الدؤوب على استثمار ذكرى الهجرة النبوية في تخفيف معاناة العراقيين ، والاستجابة لمطالبهم ، وحل مشاكلهم التي طال انتظارها ، مشدداً على أن الانتقال من النظرية إلى التطبيق هو المهم اليوم دون تأخير .

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