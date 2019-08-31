الحزب الإسلامي يبارك بحلول العام الهجري الجديد داعياً ليكون عام عمل وطني متميز لتخفيف معاناة العراقيين

تقدم الحزب الإسلامي العراقي ، بالتهاني والتبريكات ، بحلول العام الهجري الجديد 1441 ، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على الأمة العربية والإسلامية عامة ، والعراق خاصة .

وأكد الحزب في تهنئته ، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل انطلاقة وركيزة أساسية لنهضة الدول ، ورقي الأوطان ، مشيراً إلى دروسها البليغة والتي أسست لدولة العدل والإنسانية .

كما نبه إلى أهمية العمل الدؤوب على استثمار ذكرى الهجرة النبوية في تخفيف معاناة العراقيين ، والاستجابة لمطالبهم ، وحل مشاكلهم التي طال انتظارها ، مشدداً على أن الانتقال من النظرية إلى التطبيق هو المهم اليوم دون تأخير .

تقدم الحزب الإسلامي العراقي ، بالتهاني والتبريكات ، بحلول العام الهجري الجديد 1441 ، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على الأمة العربية والإسلامية عامة ، والعراق خاصة .

وأكد الحزب في تهنئته ، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل انطلاقة وركيزة أساسية لنهضة الدول ، ورقي الأوطان ، مشيراً إلى دروسها البليغة والتي أسست لدولة العدل والإنسانية .

كما نبه إلى أهمية العمل الدؤوب على استثمار ذكرى الهجرة النبوية في تخفيف معاناة العراقيين ، والاستجابة لمطالبهم ، وحل مشاكلهم التي طال انتظارها ، مشدداً على أن الانتقال من النظرية إلى التطبيق هو المهم اليوم دون تأخير .