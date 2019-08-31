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الداخلية: اعتقال احد تجار المخدرات بحوزته 42 الف حبة مخدرة

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال احد تجار المخدرات بحوزته 42 الف حبة مخدرة.
وقالت الوزارة في بيان ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبناءً الى معلومات استخباراتية من قبل المصادر تلقي القبض على احد تجار المخدرات في مركز محافظة كربلاء المقدسة وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته اثنان واربعون الف واربعمائة حبه مخدرة”.

واضافت انه “تم تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وتسليمها لقسم مكافحة مخدرات والمؤثرات العقلية”.
عمار طارق المحرر: عمار طارق

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