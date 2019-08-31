القاء القبض على مطلوب في السليمانية بعد 20 عاماً من امر الاعتقال

اعتقلت شرطة رابرين في محافظة السليمانية، مطلوبا للسلطات المحلية صادرة بحقه مذكرة القاء قبل قبل 20 عاماً.

وبحسب مدير شرطة رابرين في بيان، ان الشرطة المحلية القت القبض على (ب، ع) والمطلوب بامر اعتقال منذ 1999، حيث توارى منذ ذلك الوقت عن الانظار لحين ظهوره يوم امس استنادا لمعلومات الشرطة الخاصة.

وبين انه في عام 1999 كان للمعتقل عجلة يقودها رفقته فتاة قرب قنديل ژاراوه‌ وانقلبت العجلة لاسباب غير معروفة وتوفيت الفتاة على الفور، وعلى اثر الحادث رفعت اسرة الفتاة دعوى قضائية وصدر امر اعتقال بحقه.

واضاف ان المعتقل تولد 1973، من سكنة مدينة قلعة دزة ويعمل كاسباً، ويتم حاليا التحقيق معه.