الكهرباء العراقية تستكمل الإجراءات النهائية لربط الطاقة الخليجي للجنوب

اجرى وزير الكهرباء لؤي الخطيب محادثات تخص الربط الخليجي للطاقة.

وذكر بيان للوزارة، عُقدت في مقر وزارة الكهرباء اجتماعات “مهمة” استمرت يومين، بدأت يوم الأربعاء الموافق ٢٨ /٨/ ٢٠١٩، في جلسة نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة المهندس احمد الابراهيم، ومن ثم أعقبها الاجتماع النهائي يوم الخميس الموافق ٢٩ /٨/ ٢٠١٩.

واضاف ان المباحثات تناولت وضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع اجراؤها في الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته.

وسيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة (٥٠٠ ميكاواط) عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية .

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء، استعداد الوزارة لتطوير واقع شبكات النقل والتوزيع ما سيسهم بزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية في عموم البلاد.

هذا وقد أكد المجتمعون، ضرورة مراعاة عنصر الوقت، واختصار الزمن بغية إنهاء هذا المشروع بالسرعة الممكنة كونه يعد من المشاريع العملاقة التي تعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء .

وتقول الكهرباء العراقية ان مشروع الربط الخليجي سيعود بالنفع على مجمل منظومة الطاقة الوطنية العراقية، ويعد استثماراً في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة ستراتيجية يمكن تسويقها عبر دول الخليج وصولاً الى الدول الأوربية على المدى البعيد.