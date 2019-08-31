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الوكيل الاداري لوزارة التربية يجتمع بممثليات الوزارة في الاقليم ويناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

التقى وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية السيد ابراهيم حسن عبد ولي بممثليات الوزارة في اقليم كردستان بمحافظة اربيل .

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة السيد فراس محمد حسن ان سيادة الوكيل عقد اجتماعا مع ممثليات الوزارة لمناقشة ما سيتم توفيره من اجل النهوض بالواقع التربوي والتعليمي تحقيقاً لمصالح الطلبة هناك .

واكد انه تم مناقشة السبل الكفيلة للارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي والسعي لتوافر الاجواء المناسبة للطلبة على اختلاف مراحلهم ، مشيرا الى ان الوزارة بدأت بالتحضير والتهيئ للعام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

واردف حسن ان الوكيل وعند لقائه الوفد الخاص بالممثلية هناك قدموا عدة طلبات طالبوا لتحقيقهاو العمل عليها وهي توفير بنايات مدرسية وصرف اجور المراقبين و اجور المحاضرين و اجور المشرفين واجور المنسقين واجور الامتحانات.

وافاد بان سيادة الوكيل وعد بتذليل العقبات وحل كل هذه المتعلقات خلال الفترة المقبلة .

فراس محمد حسن
مدير العلاقات العامة والاعلام

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