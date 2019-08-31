اليمن : جرحى في هجوم عناصرارهابية تتبع القيادي في القاعدة ايمن عسكر على نقطة

أمنية في عدن

عدن / خاص

نفذت عناصر إرهابية تابعة لجماعة أيمن عسكر هجوما مسلحاً استهدف حاجز

أمني أمام فندق القصر بالحسوة, وذلك استمرارا لتنفيذ اجندة الفوضى التي

يدعمها الوزير الفار في حكومة هادي احمد بن احمد الميسري.

ويأتي ذلك عقب مشاركة المدعو أيمن عسكر يوم 28 اغسطس الجاري في عملية

الهجوم و استهداف معسكر الحزام الأمني بمدينة الشعب والقيام بعملية نهب

واسعة.

يذكر ان المدعو ايمن عسكر مطلوب للأجهزة الأمنية نتيجة تزعمه جماعة

ارهابية مسلحة شاركت مؤخرا في نشر الفوضى بعدن واعمال التقطع والنهب في

مدينة الشعب والمشاركة في الهجوم المسلح على قوات الأمن.

كما انه احد المتهمين بتنفيذ عدة عمليات ارهابية في عدن بعد حرب 2015

الذي كان دائما الى جانب ابو سالم التعزي ضمن قوام جماعة القاعدة

الارهابية.

وعقب تحرير عدن من الارهاب احتضن المدعو ايمن عسكر الفارين من المنصورة

في منزلة بمدينة الشعب ومن ثم نفذ عدة عمليات ارهابية وتفجيرات في مدينة

انماء استهدفت مواكب القائدين عيدروس وشلال وعربات التحالف وعمليات

اغتيال طالت قيادات أمنية وجنود من الحزام الامني.