بريطانيا تعيد قطعا اثرية نادرة منهوبة عمرها آلاف السنين الى العراق

أعاد متحف “بريتش ميوزيم” البريطاني إلى العراق مجموعة أثرية مكونة من 156 لوحاً بالكتابة المسمارية كانت قد نُهبت خلال السنوات الماضية.

وقد صادرت الجمارك البريطانية هذه الألواح، التي يعود تاريخها إلى فترة تراوح بين العامين 2100 و1800 قبل الميلاد، من شركة شحن في مطار هيثرو في العاصمة لندن عام 2011، وفق ما أعلن المتحف في بيان.

هذه القطع هي في أغلبها وثائق ذات طابع اقتصادي لكنها تشمل أيضاً رسائل ونصوصاً تشريعية ومدرسية فضلاً عن وثيقة رياضيات. كما أن عدداً كبيراً من هذه القطع مصدره موقع تاريخي يُسمى “إيريسغريغ”.

وسُلمت الألواح إلى السفير العراقي لدى لندن صالح التميمي على أن تُرسل إلى المتحف الوطني العراقي في العاصمة بغداد لاحقاً.

وقال السفير العراقي، في بيان، إن حماية التراث العراقي من مسؤولية المجتمع الدولي، معرباً عن الأمل في أن يتواصل هذا المسار للأجيال المقبلة.