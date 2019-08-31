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تركيا تعلن مقتل 676 عنصرا من حزب العمال بعملية بكوردستان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “تحييد” اكثر من 600 عنصر من حزب العمال خلال عملية عسكرية في اقليم كوردستان انطلقت بداية العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار بالعاصمة أنقرة، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، بحضور قادة الجيش التركي.
وقال أكار “تم تحييد 676 عنصرا، 64 منهم في عملية المخلب-1 و16 في عملية المخلب-2 أما في عملية المخلب-3 تم تحييد 22 إلى الآن”.
وأضاف: “نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في إدلب”، شمالي سوريا.

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