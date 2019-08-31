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حزب البعث المحظور في العراق يفصح عن خوضه حوارات مع امريكا ويرحب بأخرى

رحب القيادي بحزب البعث المحظور في العراق صلاح المختار، بخوض حزبه حوارا مع الولايات المتحدة الامريكية ولكن بشروط مسبقة.

ونقلت صحيفة “الوطن” الالكترونية اليوم الجمعة عن المختار قوله ان “الاتفاق بين البعث وأمريكا معقد وصعب، وإن لم يكن مستبعدا، فحزب البعث من حيث المبدأ رحب بالحوار وحاور أمريكا عدة مرات”.

وأضاف: “ويرحب حزب البعث بأي حوار مستقبلي مع أمريكا على أن يكون في إطار الاعتراف بسيادة ومصالح العراق وحقوق شعبه غير القابلة للإلغاء”.

وتابع المختار بالقول “ربما نرى أمريكا وكلما زادت حدة صراعها مع الصين وروسيا تتجه أكثر للتفاهم مع البعث، لأنها اقتنعت منذ عام 2014 بأن أي حل لأزمات العراق من دون مشاركة البعثيين مستحيل التحقق”، حسب تعبيره.

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