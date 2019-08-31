(شيعة وايران..يحنون لاوباما..الذي بزمنه ظهرت داعش) (ويكرهون ترامب..الذي بزمنه هُزمت تداعش)

بسم الله الرحمن الرحيم

تناقض.. يفضح الله به المنافقين من (الموالين لايران.. وربهم خامنئي حاكم ايران).. :

فايران وشيعة.. يحنون لزمن اوباما الذي بزمنه ظهرت داعش.. ويكرهون زمن ترامب الذي بزمنه هزمت تداعش.. فاصحاب نظرية المؤامرة (لا يفهمون حتى ما يقرأون).. ماذا قالت كلنتون.. وماذا قال ترامب (حول داعش).. ومن صنعها:

فلكثرة ما سمعت من اتهام (ترامب وكلنتون) بدعوى انهم اقالوا (امريكا صنعت داعش) ليتبين (كذب ما يروج بهذا الخصوص).. فوالله كل من يفتح اليوتيوب ويشاهد ما قاله السيد ترامب.. حول داعش وكلنتون واوباما.. هو قال .. ان سياساتهما (بحدسهما) كان خاطئ.. حيث اشار بان (العراق عام 2009 كان العنف فيه اقل.. وايران تحت العقوبات ومشلولة بالتحرك بنسبة كبيرة بالمنطقة..وكانت سوريا مستقرة.. .. وليبيا ليس فيها مشاكل).. ولكن بعد اربع سنوات من حكم اوباما (الذي يتباكى عليه اليوم شيعة ماما طهران).. داعش هيمنت وايران رفعت عنها العقوبات وسمح لها بالتحرك بالمنطقة .. والعنف اكثر بالعالم.. اي ربط (بين رفع العقوبات عن ايران..وبروز داعش)..

فهناك تناقض (ترامب يتهم اوباما بارتفاع نسبة العنف بالمنطقة.. في حين شيعة يتباكون على زمن اوباما الذي يعتبرونه ذهبي بالنسبة لهم ولايران)؟؟

علما ان العنف بالشرق الاوسط سببه (سياسات اوباما) .. الغير حازمة مع ايران وحلفاءها.. فداعش برزت اولا بالمناطق الخاضعة لنفوذ ايران والتي تغولت ايران بها بعد الاتفاق النووي:

1. رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران.. وتمكينها من 150 مليار دولار مجمدة في امريكا.. وتمرير الاتفاق النووي بدون اي اتفاقات فرعية عن برنامجها الصاورخية وتمددها بالمنطقة.

2. انسحاب من العراق.. رضوخا لتمرير اتفاقية مع ايران.. فادلى بثلاث سنوات لفشل شيعة مااما طهران بالحكم بالعراق ..وهيمنة داعش على ثلث العراق نتيجة فسادوفشل شيعة السلطة..

3. دعم شعوب المنطقة باسقاط انظمتها الدكتاتورية.. مماولد فوضى.. ملئه الاسلاميين .. وخاصة الاخوان المسلمين الموالين لايران الفاسدين.. بليبيا .. حيث قتلت طاقم دبوملاسي امريكي وسفير امريكا بليبيا..

4. بالعراق فوضى نتيجة الانسحاب.. وعدم الحزم مع الموالين لايران بالحكم ببغداد..

5. تبني كلنتون سياسة (بناء الاوطان وتغير الانظمة السياسية).. ودعى ترامب لترك هذه السياسية والتحالف مع القوى التي تحارب داعش .. بدون التفاوض مع اعداء امريكا كايران وغيرها..

وهل تعلمون اني ذهبت للمرة 100 لمقطع هيلري كلنتون.. وتفحصته .. واؤمنوا بالله.. ايضا لم اسمع كلنتون تقول نحن اسسنا داعش..بل تتكلم عن افغانستان قبل 20 سنة.. وكانت متألمه لماذا تركنا المجاهدين بباكستان وافغانستان بجعل باكستان ودول المنطقة تتعامل معهم.. بعد خروج السوفيت من افانستان..

لكن العجيب ان اوباما الديمقراطي جماعة كلنتون.. وقعوا بنفس الخطأ اي انسحبوا من العراق عام 2011.. لتظهر بعد ثلاث سنوات داعش.. نتيجة سياسات الاسلاميين المحسوبين شيعيا الموالين لايران الذين اصروا على نسحاب امريكا لصالح ايران ..ويفشلون بالسيطرة على الوضع وانشغلوا بمصالح ايران وبالفساد.. والسرقات.. وتركوا العراق لسوء خدمات ووضع امني مزري.

ببساطة.. من ادخل داعش للموصل عام 2014:

1. هو من اصر على انسحاب امريكا عسكريا من العراق بدون ان تبقي قواعد برية في العراق.. (ايران والصدريين ونوري المالكي).

2. من حكم فسادا .. وعين ضباط غير مؤهلين لقيادة الفرق العسكرية في الموصل .. (نوري المالكي).. بخروا ثلاث فرق عسكرية.. بظلهم.. لعدم أهليتهم.. العسكرية..

3. من ترك ساحات الاعتصام تتغول.. وتكبر.. بدون ان يمنعه من اول خيمة..

4. من سهل تهريب الارهابيين من سجن ابو غريب بظل حكومة المالكي.. باجندة حكومية امنية.. تباطئت عمدا بعدم اعتقال الاف الهاربين..

5. اردوغان الذي بغباءه ضرب طائرة روسية.. وكانت ردة فعل روسيا قوية..جعلت تركيا تخنع لروسيا بوتين..

6. قطر الاخوانية مع تركيا اردوغان الاخوانية.. وحماس الارهابية الاخوانية.. جميعها متهمين بدعم الارهاب لسنوات بالمنطقة وبالعراق.. (وجميعهم تعلن ايران تحالفهها معهم ودعمها لهم)؟؟

7. من ترك العراق بيد ايران واحزابها.. هي الاصابع البنفسجية لملايين من داخل العراق بكل انتخابات يجددون انتخابهم رغم فسادهم وفشلهم.. وانكشاف عمالتهم لايران.

8. سياسات اوباما الغير حازمة تجاه ايران التي اراد تمرير اتفاق نووي معها باي ثمن.. بدون ربطها باتفاقيات للحد من تغولها وبرنامج صواريخها..

هذا بعض من فيض..

وهنا لا تضحكون كثيرا.. على هذه المقولة.. عندما تعرفون الرد عليها:

مهزلة (ايران الوحيدة التي دعمتنا ضد داعش بالسلاح.. عام 2014.. وكنا لا نملك الا البنادق)؟؟

الذي يسمعكم (يضن ان جند الخلافة.. داعش).. (جائوكم.. عام 2014.. بالدبابات والصواريخ والطائرات.. والراجمات.. )؟؟ ولا كِأنه داعش كانوا مجرد (بنادق واحاديات، وخيول).. ,واسقطوا الموصل وبخروا 3 فرق عسكرية.. وتضامن معهم مليونان سني سكان الموصل.. ونفسه المالكي قال (300 داعشي مخربط اسقطوا الموصل)؟؟ (فعن اي دعم ايراني لكم بعد ذلك طبلتم له)؟؟ (وعن اي فتوى وتحالف دولي .. ) بعد ذلك ؟؟

احبائي.. (داعش ليست فيالق عسكرية ولا فرق عسكرية).. عام 2014..مجرد (مسلحين مخربطين).. لو برزوا بجزر المالديف التي لا تملك الا (شبه جيش.. لهزموهم باسرع من البرق).. وانتم جعلتموهم (مماموث وضخمتموهم.. لتخفون فشلكم وضعفكم).. وفعلا تذكرت (غوبلز) وزير الاعلام النازي.. (اكذب ثم اكذب ثم اكذب) حتى يصدقك الناس.. هذه المقولة (بان ايران اول من دعمتنا.. ولولا ايران لما هزمنا داعش) تاتي ضم نهذا المجال الاعلامي النازي الايراني.. بالعراق.. التي صدقها الجهلة والمشبوهين..

احبتي.. السلاح الايراني هو الاسوء بالقتال ضد داعش..

فالعراق اشترى سلاح من16 دولة..وعماد السلاح الذي هزمنا به داعش .. هو سلاح امريكي وروسي.. وحتى مليشة بالحشد تسلحت بدبابات برامز الامريكية وعربات همر المدعرةالامريكية.. وتذكروا مقولة البطل العسكري.. الشيعي العربي (القائد عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي).. القيادي بقوات مكافحة الارهاب (بان هزيمة داعش لا تحتاج لدعم ايراني.. فهي مجرد محاصرة مدن ثم اقتحامها فلا نحتاج لرومل حتى نستعين به).. ..

المحصلة:

رسالة داعش للشيعة .. (جيناكم بالخيول..والبنادق) واسقطنا مدن بكاملها؟..

واضحك مرة ثانية.. (فتوى الكفائي.. اسقطت مؤامرة كونيه)؟؟

فيأتي لك (المغشية عيونهم والمغسولة عقولهم بالاعلام الايراني المسموم).. بمقولة.. (ان العالم والكون كان كله مع داعش)؟ يا عالم؟؟ (احبائي).. تره العالم كله وياكم.. (روسيا بكل قواتها الجوية والصاروخية والبرية والدبابات ) نزلوا بسوريا.. بعد ان كادت المعارضة السورية ان ترمي النظام السوري واعوانه والحرس الثوري الايراني ومليشياته بالبحر المتوسط باللاذقية.. و(القوات الامريكية بالعراق .. بقوات التحالف الجوي.. اضافة لفتوى كفائي وقوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والبشمركة.. الخ).. كلها معكم لقتال داعش .. وبعد ذلك تقول ان (العالم كان مع داعش)؟

ثم انتبهوا.. حقيقة ما حصل: هجمة.. بمخربطين.. على خيول.. واحاديات وبيكبات..ورشاشات..؟؟

فكيف اصبحت مؤامرة؟ و عن اي اموال خليجية وسعودية لداعش.. تضحكون على من ؟ فداعش جاءتكم على خيول.. واحاديات وبنادق؟؟ فعن اي دعم سعودي خليجي بعد ذلك؟؟ فسلاح داعش اساسا هو سلاح الجيش العراقي والسوري الذي استولت عليه داعش..

علما ان قانون جستا الامريكي.. (برأ السعودية من الارهاب)..:

فليس دليل (بان السعودية تدعم الارهاب لمجرد معظم من نفذ عمليات 11 ايلول يحملون جنسية سعودية)؟؟ فهل تقبلون ان نقول : (العراق والعراقيين يدعمون الارهاب) لمجرد ان .. (ان معظم الارهابيين الدواعش بالعراق هم .. عراقيين.. وزعماءهم عراقيين.. وزعيمهم البغدادي عراقي.. وان معظم الارهابيين بسجون العراق عراقيين وليسوا اجانب اساسا)..

ونسال: (هل تستطيعون ان تجيبونا.. عن هذه الاسئلة.. حتى تثبتون بان السعودية تتدخل بالعراق)؟

هل تستطيع ان تقول لي ما اسم المليشيات الموالية للسعودية وترفع اعلامها وتعتبر ملك السعودية ولي امرها بالعراق وتستعرض عسكريا بشوارع بغداد رافعة الاعلام السعودية..وتعلن في حال اي حرب بين السعودية وايران او اي دولة اخرى سيقفون لجانب السعودية ..وفي حالة اي حرب بين السعودية والعراق سيقفون لجانب السعودية ضد العراق؟؟ حتى العن امهم على ابوهم.. كمااعلن مليشية ايران القذرة الخائنة الساقطة التي توالي ايران على حساب العراق وشيعته العرب.. في السعودية يسمح بببناء حسينيات وممارسة طقوسهم.. باعتراف المعارضين للنظام السعودي.. ولكن في ايران يحضر بناء المدارس والجامعات العربية بالاحواز.

تذكر بان الفكر الوهابي يحكم السعودية المنفتحة على دول العالم المتقدم.. وفيها 5 ملايين شيعي عربي يعيشون افضل من مايعيشه الشيعة بالعراق وايران وسوريا ولبنان.. بل شيعة هذه الدول تهاجر للخليج للحصول على فرص عمل والعيش بظل الانظمةالخليجة التي تسمونها وهابية.. وتخيل ان الشيعة بالسعودية يعيشون مواطنين درجة عاشرة يتمناها الشيعة بالعراق ان يعشونها .. فهم لديهم خدمات وكهرباء وامن ويسافرون لاي دولة بالعالم المتقدم في امريكا واوربا واستراليا بدون فيزة ..ووضعهم الاقتصادي ملوك اذا ما قورن بوضعنا بالعراق.

علما ان العصابات السنية مثل النقشبنديه وانصار السنة.. وكتائب ثورة العشرين

مدعومه من قطر.. الاخوانية الشيطانية. . لذبح الشيعة بارض الرافدين.. ولا تتعجبون ذلك اليس بشار الاسد حليف ايران متهم من قبل نوري المالكي رجل ايران بالعراق..بدعم الارهاب والايام الدامية ببغداد .. اليس ايران تدعم حماس الارهابية الفلسطينية..وحماس زعيمها اسماعيل هنية يترحم على زعيم القاعدة اسامة بن لادن..

ونتعجب ونستغرب ..

فهل تعلمون بظل الحكام المتهمين بالعمالة لاسرائيل.. لم تتوسع اسرائيل شبر واحد؟؟ ولكن بظل الحكام (العرب والمسلمين) الذين حاربوا اسرائيل .. تمدد اسرائيل وكبرت مساحتها بالجولان والضفتين وقطاع غزة.. وتجرأت بضرب العراق وسوريا ولبنان بالطائرات ..

فالهدف من البحث:

.. بان لا نعادي السعودية انعكاس لمصالح ايران القومية العليا.. وغدا تتصالح ايران مع السعودية.. فعليه نتصالح مع السعودية لخاطر عيون ايران..او ايران تعادي السعودية.. علينا ان نعادي السعودية انعكاس لايران.. فهل نعادي السعودية لانها دعمت الارهاب؟؟ فماذا عن دعم بشار الاسد للارهاب باعتراف المالكي منذ عام 2003؟ ام نعادي السعودية لانها تقف ضد التغول الايراني.. ولم تجعل مكة يقبل بها قنادر الايرانيين.. كما يحصل بكربلاء بالزيارات؟ ثم لنتبه.. اليوم يريد عملاء ايران.. ان نحارب امريكا والعالم.. كما يصرح بذلك ابو الاء الولائي.. اذا ما دخلت ايران حرب مع اي دولة؟؟ فيريدون جر الحرب لداخل العراق..فماذا نفهم من ذلك؟ كما جرت داعش العراق للحروب والكوارث بعد اجتياحها للموصل..

السؤال ايضا.. هل السعودية عدوة لنا؟؟ وادق : هي عدوة لمن ؟؟ ؟؟

فتاريخيا (العراق حاجز بين الخليج والشام عن ايران الفارسية).. وتمدد ايران بالعراق كارثي.. لا يقل خطرا عن تمدد المحيط العربي السني الاقليمي فيه.. فتدخل مصر بالعراق بالخمسينات والستينات.. زرع مليشيات كالحرس القومي الدموية.. اوصلت حكم الفاشيين (عارف وصدام).. وتدخل ايران زرع ايضا مليشيات دموية.. فيجب ان يدرك العالم بان العراق دولة حاجزة.. ويجب ان لا تخضع لاي قوى اقليمية.. مجاورة او غير مجاورة..

فالسعودية ليست ملاك.. ولكن بالتاكيد ايران وعملاءها شياطين..

فارضنا كشيعة عرب ممزقه بين ثلاث دول محتلها لها.. (ايران والسعودية والعراق).. فالاحواز تحت الاحتلال الايراني.. والاحساء والقطيف تحت الاحتلال السعودي.. ووسط وجنوب الرافدين تحت الاحتلال العراقي.. هذه هي الحقيقة..

واعلموا الحقيقة:

الخميني الايراني.. هو (المتهم الاول) وراء سقوط الضحايا المدنيين في امريكا والغرب,.. بنشره الكراهية والحقد بين شعوب الارض.. فمحاكمة (خالد شيخ محمد) الباكستاني الجنسية .. العقل المدبر .. لهجمات 11 سبتمر ..ستعقد بامريكا.. ستؤكد بان شعارات الشيطان بالموت لـ 300 مليون امريكي اطفال ورجال وشيوخ ونساء.. (لا يقولها الا شيطان).. تحت عنوان (الموت لامريكا).. فهذه الثقافة ولدت الكراهية ضد مختلف الاطياف ..فالاعلام الايراني روج الكراهية لامريكا.. وغسل عقول المسلمين بمختلف اطيافهم بهذه الثقافة الشيطانية.. حتى اصبحوا يتقربون لله بدماء الابرياء الامريكان من اطفال ونساء وشيوخ..

ثم انتبهوا.. مهزلة .. (خامنئي الايراني.. وعزة المذهب بالعراق)؟

فاي عزة للمذهب.. وتعال انظروا الى الحرامية الذين يدعمهم الخامنئي لحكم العراق.. اي عزة للمذهب.. وملايين من شيعة العراق يعيشون على ركام الازبال والنفايات.. اي عزة للمذهب..وملايين العاطلين عن العمل ومن الخريجيين الجامعيين يتمنون فرص عمل للعيش الكريم.. اي عزة للمذهب.. والمخدرات المهربة من ايران تفتك باهل العراق وشيعته العرب خاصة.. اي عزة للمذهب.. والخامنئي اسس مليشيات بالعراق منتهمة بالمخدرات والروليت وتجارة الموبقات والبشر والرقيق الابيض وحتى القوادة.. اي عزة للمذهب.. وايران خامنئي تجر العراق لحروب بالنيابة عن ايران.. في وقت لا اسرائيل ولا ايران احدهم يستهدف الاخر .. فاسرائيل لم تضرب ايران يوما باراضيها.. وايران لم تضرب اسرائيل ولو بصاروخ من 100 الف صاروخ تدعي ايران امتلاكها تجاه اسرائيل؟

وانتبهوا.. لكلمة (عندما).. فهي سبب مشاكلنا:

– عندما يكون المال السائب حاضرا..سيكون هناك حراس للاحزاب التي تمنحهم جزء من الاموال المنهوبة.

– عندما يكون هناك (مؤدلجين) سوف يدافعون عن احزابهم .. ضد مصالح دولهم من حيث لا يعلمون.

– عندما يكون هناك (مصنمين) لزعاماتهم.. فهم مستعدين ان يذبحون ابناء شعبهم تحت اقدام زعيمهم.. ليكون الشعب مجرد ضحية تذبح تقربا لله.

– عندما يكون هناك جماعة (شدخلنه، شعلينه).. سوف تجد الاشرار يسرحون..والخيرين يتم ذبحهم .. وجماعة شعلينه.. تندب حظها.. وفقط تكتفي بالانتقاد.

– عندما يمسخ الدين بالولاء لدولة اجنبية، اوولاء لعائلة يؤطرونها بالقدسية.. لن يكون للوطن وابناءه قيمة عند هؤلاء وسيكون هؤلاء هم الحاكمين.. والشعب بنظرهم احط من الجراد..

……………………….

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم ..