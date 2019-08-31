عشيرة حنان الفتلاوي تتهم فائق الشيخ علي بالـ”تجاوز” والاخير يرد بتغريدة

قالت قبيلة آل فتلة، ان النائب فائق الشيخ علي قد “تجاوز” بتغريداته على رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي.

وهاجم النائب فائق الشيخ بتغريدات وألفاظ نابية، شخصية لم يسمها، إلا ان مغردين ربطوا ذلك بخلافه مع رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي.

وكانت الفتلاوي انتقدت في لقاء متلفز شيخ علي وتصديه لمشروع المدنية في العراق، وقالت “إذا كان مدنيا فعلى المدنية السلام”، متسائلة “هل المدنية التكلم بكلام بذيء، أو أن المدنية أن أسب شعبي أو أن أكفّر أو أسب مراجع دينية، أو المدنية أن أتلفظ بألفاظ لا يقبلها الذوق العام”.

هذا الكلام جعل الشيخ يغرد بالفاظ اعتبرها مغردون خادشة. إلا ان النائب العراقي لم يشر في تغريداته لاسمه او صفة معينة.