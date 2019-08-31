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غرق شخصين وانتشال جثتيهما في اقليم كوردستان

اعلنت مديرية شرطة ادارة منطقة “گرمیان” يوم الجمعة عن انتشال جثة رجل غريق من نهر “سيروان” في قضاء “كلار”.

وقال مدير اعلام شرطة المنطقة المقدم الحقوقي على جمال قدوري في بيان اليوم، انه تم نقل جثة مواطن يُدعى (ياسين محمود محمد) من مواليد عام 1975 من سكنة القرية الالمانية في كلار الى دائرة الطب العدلي في القضاء بسبب وفاته غرقا.

واضاف انه وبحسب اقوال اقرباء المتوفي فان الاخير قد غادر منزله منذ يوم امس ولم يعد، مشيرا الى انه تم العثور وانتشاله عصر اليوم من نهر “سيروان”.

وعلى صعيد مواز انتشلت فرق الدفاع المدني في قضاء “كويسنجق” التابع لمحافظة اربيل جثة شاب غريق من نهر “طق طق”.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب يبغ من العمر 35 عاما قدم من مدينة اربيل للسباحة في النهر.

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