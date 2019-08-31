فلوريدا تعلن الطوارئ .. الإعصار “دوريان” الخطير يقترب من السواحل الأميركية

وازدادت سرعة الرياح القصوى في “دوريان” إلى 140 ميلاً في الساعة، ما يعني أن العاصفة تحولت إلى إعصار “رئيسي” على مقياس سافير – سيمبسون للرياح، وأنه قادر على إحداث “أضرار كارثية” بالمنازل، ويمكنه أن يتسبب باقتلاع الأشجار، وانقطاع خطوط الكهرباء، وجعل المناطق غير صالحة للسكن لعدة أسابيع أو أشهر.
ameras outsie the space station captured these views of rapidly intensifying #HurricaneDorian at 12:18pm ET on August 30 as it churned over the Atlantic Ocean. For more on NASA’s coverage of #Dorian, visit: http://nasa.gov/press-release/nasa-to-provide-coverage-of-hurricane-dorian ….
وأعلنت ولاية فلوريدا حالة الطوارئ، وحثت السلطات السكان على تخزين ما يكفي من الغذاء والإمدادات لمدة أسبوع، مع تحذير من أن العاصفة يمكن أن تستمر “لعدة أيام”.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيحضر جلسة إحاطة يوم الأحد، في مقر الفيدرالية في واشنطن الساعة 12:30 مساءً. وأوضح إن الإحاطة ستكون قبل أن يضرب الإعصار بنحو 24 ساعة تقريباً، ومن المحتمل أن يتخذوا قرارات بشأن إخلاء أجزاء من فلوريدا في ذلك الوقت.
وقال في الفيديو:”نحن مستعدون، لدينا أفضل الناس في العالم، كل المؤشرات تشير إلى أنه سيضرب بشدة وسيكون كبيراً للغاية. قال أحدهم أنه أكبر من (الإعصار) أندرو”.