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لجنة نيابية تعلن أرسلها عدد من الأسماء لعبد المهدي لشغل منصب التربية

أعلنت لجنة التربية النيابية، السبت، أرسلها عدد من المرشحين لشغل منصب التربية، فيما بينت أن حسم المنصب سيكون عبر الجلسات الأولى من الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح إن “لجنة التربية عدت عدد من الأسماء وأرسلتها لعبد المهدي للاطلاع عليها واختيار المناسب لتولي منصب التربية”، لافتا إلى إن “تمرير التربية أصبحت ضرورة ملحة لدى مجلس النواب كون تعطيلها لا يصب بمصلحة التعليم”.

وأضاف أن “عبد المهدي خول لجنة التربية باختيار المرشح ووضع ثلاثة شروط لاختياره”، مبينا أن “الشروط تضمنت بان تكون امرأة وسكنها محافظة نينوى، فضلا عن تحقيق تمريرها داخل مجلس النواب”.

وتابع المكصوصي، أن “حسم منصب تربية سيتم عبر الجلسات الأولى من الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية”.

وعزا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم ، في وقت سابق رفض مرشحة التربية زاهدة العبيدي خلال جلسة البرلمان لجملة أسباب أبرزها امتعاض الكتل السياسية من رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر.

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