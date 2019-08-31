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محافظة عراقية تعلن عن قرب افتتاح قصور صدام كمتنزهٍ

اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة اسعد العيداني يوم الجمعة عن قرب افتتاح مجمع القصور الرئاسية كمتنزهٍ امام السكان.

وقال العيداني في تصريح للصحفيين اليوم، “ستُفتح ابواب القصور الرئاسية امام المواطن البصري وجعلها متنزها، ومكانا عاما للترفيه”.

واضاف انه “للأسف البصرة الآن مختنقة، ولا توجد فيها مساحات خضراء”، مردفا بالقول انه “الاتفاق مع بلدية البصرة بأكمل وتنظيف وترتيب الحدائق في مجمع القصور الرئاسية”.

واشار العيداني الى ان “الحشد الشعبي رحب بالفكرة وسيتكفل حماية الاسر التي سترتاد القصور”، موضحا انه “ممكن ان تُفتح القصور ليلا لاستقبال الاسر، ولها ان تتمتع بكورنيش القصور”.

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