مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره في منطقة الشعلة شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.