هيئة الامم المتحدة للمرأة تعلن رسميا دعمها لمطالب اعادة وزارة المرأة

دعت هيئة الامم المتحدة للمرأة رسميا دعمها لمطالب اعادة وزارة المرأة.

وقالت ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة في العراق دينا زوربا في بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية للهيئة، “يجب اعادة بناء الوزارة والبناء على هذه التجربة في ضوء الحاجة الى وجود سلطة على اعلى المستويات السياسية لرعاية شؤون المراة, والعمل بطريقة تراكمية بدلا من البدء من جديد بالتعاون مع المراة. كل تغيير سياسي”.

وشددت على ضرورة “الحاجة الى وجود الجهة الشاملة العاملة على مستوى مجلس الوزراء لكي تكون قادرة على التاثير ايجابيا على السياسات والقرارات الحكومية بطريقة تخدم اسباب المراة”.

وعدت ، ان “المرأة قادرة على ان توحد سياسات الدولة وجهودها في اطار الية واحدة لديها القدرة على اتخاذ القرار, كما انها ستكون لها فوائدها الاخلاقية والاقتصادية”.

يذكر ان منظمات المجتمع المدني نظمت منذ الشهر الماضي حملة اعلامية واسعة بصدد اعادة وزارة المراة شاركت فيها شخصيات سياسية و حقوقية و ثقافية