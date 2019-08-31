Posted on by

وفاة واصابة 32 شخصا في 3 حوادث بأقل من 24 ساعة في اقليم كوردستان

لقي ستة اشخاص حتفهم فيما اصيب 26 اخرين بجروح في ثلاثة حوادث وقعت في محافظتي السليمانية ودهوك خلال اقل من 24 ساعة.

وقبل ظهر اليوم وبسبب سقوط باص صغيرة من على جبل “برنان”: في حدود قضاء دربنديخان لقي شخصا مصرعهما واصيب 15 اخرين بجروح غالبيتهم من الاطفال جميعهم من القومية العربية قدموا الى تلك المنطقة لغرض السياحة.

وفي حادث ثان تصادمت ثلاث عجلات في الساعة 1:30 من صباح اليوم قرب قرية “زڕگوێز” مما اسفر عن وفاة شخص واصابة ثمانية اخرين بجروح.

ولقي 3 شبان ايزيديين مصرعهم بحادث سير قرب دهوك.

ووقع الحادث عند عودة 6 شبان ايزيديين من موقع عملهم في دهوك الى مسكنهم في مخيم دوميز شاريا، وعلى اثر تصادم عجلة تقلهم باخرى تسبب الحادث بمصرع ثلاثة واصابة ثلاثة اخرين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close