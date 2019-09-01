أغنية – غوته

أغنية من رواية (سنوات تدريب فيلهلم مايستر) – للشاعر الألماني الكبير غـوتـه – 1749-1832-
ترجمة د. بهجت عباس
ميكـنون
1
(لحنها تشايكوفسكي وسماها : لا شيء ولكنْ القلب الوحيد)
الترجمة شعراً مُقفّى
وَحـدَه من يعرف الوجدَ ولوعـاتِ الحنـينِ
هـو يدري ما أُعانـيه من الحُـزن الدَّفـينِ
وَحدَتي، بُعدي عن الأفراح في دهري الضَّـنين
السَّما أرنـو إليها بدموع وفـؤادٍ مُستـكيـنِ
خلف هاتـيك الجهـات النـائيـاتِ
فإذا حبّـي الذي يعرفـني ليس بآتي
إنَّـه ناءٍ ، فأغـدو في ذهـول ودُوارِ
والحشى مِـنّيَ نارٌ تتلـظّى في أُوارِ
وَحـدَه من يعرف الوجدَ ولوعـات الحنـينِ
هـو يدري ما أُعانـيه من الحُـزن الدَّفـينِ
الترجمة النثرية
وحده الذي يعـرف لـوعة الاشتياق
يدري ما أعاني.
وحيدةً وبعيدةً عن كلِّ ابتهاج ،
أتطلّع إلى السّماء
وراءَ تلك الأرجاء .
آخ! مَـنْ يُحبّـني ويعـرفـني
هو هناك ناءٍ عنّي.
يُصيبني دُوارٌ
تضطرم في حشايَ نارٌ
وحده الذي يعـرف لـوعة الاشتياق
يدري ما أعـاني .
Mignon II
Johann Wolfgang von Goethe
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiss, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh’ ich an’s Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiss, was ich leide!