أغنية – غوته

أغنية من رواية (سنوات تدريب فيلهلم مايستر) – للشاعر الألماني الكبير غـوتـه – 1749-1832-

ترجمة د. بهجت عباس

ميكـنون

1

(لحنها تشايكوفسكي وسماها : لا شيء ولكنْ القلب الوحيد)

الترجمة شعراً مُقفّى

وَحـدَه من يعرف الوجدَ ولوعـاتِ الحنـينِ

هـو يدري ما أُعانـيه من الحُـزن الدَّفـينِ

وَحدَتي، بُعدي عن الأفراح في دهري الضَّـنين

السَّما أرنـو إليها بدموع وفـؤادٍ مُستـكيـنِ

خلف هاتـيك الجهـات النـائيـاتِ

فإذا حبّـي الذي يعرفـني ليس بآتي

إنَّـه ناءٍ ، فأغـدو في ذهـول ودُوارِ

والحشى مِـنّيَ نارٌ تتلـظّى في أُوارِ

وَحـدَه من يعرف الوجدَ ولوعـات الحنـينِ

هـو يدري ما أُعانـيه من الحُـزن الدَّفـينِ

الترجمة النثرية

وحده الذي يعـرف لـوعة الاشتياق

يدري ما أعاني.

وحيدةً وبعيدةً عن كلِّ ابتهاج ،

أتطلّع إلى السّماء

وراءَ تلك الأرجاء .

آخ! مَـنْ يُحبّـني ويعـرفـني

هو هناك ناءٍ عنّي.

يُصيبني دُوارٌ

تضطرم في حشايَ نارٌ

وحده الذي يعـرف لـوعة الاشتياق

يدري ما أعـاني .

Mignon II

Johann Wolfgang von Goethe

Nur wer die Sehnsucht kennt

Weiss, was ich leide!

Allein und abgetrennt

Von aller Freude,

Seh’ ich an’s Firmament

Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt

Ist in der Weite.

Es schwindelt mir, es brennt

Mein Eingeweide.

Nur wer die Sehnsucht kennt

Weiss, was ich leide!