اقليم كوردستان يساعد تايوان في اعتقال عراقي قتل والدي زوجته التايوانية

قدمت حكومة اقليم كوردستان المساعدة لمسؤولي اقليم تايوان لاعتقال متهم عراقي قتل مواطنين تايوانيين وايجاد مكان طفله.

واعلن مدير وحدة شؤون الجرائم الدولية في اقليم تايوان كان يين مين، اليوم السبت، ان المتهم يدعى “علي حمد جمعة” وتم اعتقاله في مطار اربيل الدولي، بعد اتهامه بالقيام بقتل والدي زوجته التايوانية.

وقال مين ان مكان طفل علي البالغ من العمر سنة واحدة وزوجته التايوانية كان مجهولا ، لذلك وبمساعدة من الشرطة الفدرالية الاسترالية تم الاتصال بحكومة اقليم كوردستان من اجل المساعدة في العثور على الطفل وتم العثور على الطفل في بيت قريب للمتهم علي في الموصل.

واضاف مين وبعد ذلك استكملت الاستعدادات وفي 27 من شهر اب الحالي تم استراد الطفل.