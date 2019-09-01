البرلمان العراقي يبلغ وزارة الدفاع موقفه من التسليح بمضادات جوية متطورة

اعرب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم السبت عن دعم المجلس لرفع القدرات التسليحية البرية والجوية وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية للجيش العراقي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر وزارة الدفاع ، حيث التقى وزير الدفاع نجاح الشمري وعددا من القادة والضباط، بحسب بيان صادر عن مكتب الكعبي.

وذكر البيان ان الكعبي بحق “تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق ، قائلا ان: مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما على اولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على ارض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة ، وضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد .

وشدد على ضرورة رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية بما يساهم في الحفاظ على “النصر الناجز وردع اي اعتداء خارجي للبلاد” .

واشار الكعبي الى ضرورة تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الامنية والساندة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد ، لافتا الى أهمية العمل على تشديد امن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وسيادته الكاملة .