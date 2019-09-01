الحكومة ترسل 15 مشروع قانون إلى برلمان كوردستان

من المقرر أن ترسل حكومة إقليم كوردستان جملة من مشاريع القوانين إلى برلمان كوردستان، للتصويت عليها وإقرارها.

وافتتح برلمان كوردستان، اليوم الأحد الأول من أيلول / سبتمبر 2019، الفصل التشريعي الخريفي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة.

ووفق المعلومات الواردة فإن حكومة إقليم كوردستان سوف ترسل منتصف الشهر الجاري 15 مشروع قانون إلى برلمان كوردستان لمناقشتها وإقرارها.

تتعلق مشارع القوانين بأهم القضايا المتعلقة بالإصلاح والاستثمار وموازنة إقليم كوردستان، المدرجة ضمن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

ومشاريع القوانين هي:

مشروع قانون الإصلاح

مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان

مشروع قانون الأغذية والأدوية

مشروع قانون العمل

مشروع قانون حقوق المرضى

مشروع قانون حماية الأطباء

مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

مشروع قانون الجامعات الخاصة

مشروع قانون البنوك

مشروع قانون دائرة العلاقات الخاجية

مشروع قانون المعاملات الالكترونية

مشروع قانون هيئة المفاوضات

مشروع قانون الحصول على المعلومات

مشروع قانون حماية الموارد المائية