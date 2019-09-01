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الرئيس بارزاني لنواب حزبه: دافعوا عن حقوق كافة العراقيين كدفاعكم عن شعب كوردستان

Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø¨Ø§Ø±Ø²Ø§ÙÙ ÙÙÙØ§Ø¨ Ø­Ø²Ø¨Ù: Ø¯Ø§ÙØ¹ÙØ§ Ø¹Ù Ø­ÙÙÙ ÙØ§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø§ÙÙÙÙ ÙØ¯ÙØ§Ø¹ÙÙ Ø¹Ù Ø´Ø¹Ø¨ ÙÙØ±Ø¯Ø³ØªØ§Ùاجتمع الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، بأعضاء كتلة حزبه في البرلمان العراقي، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العراقية.

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