الرئيس بارزاني لنواب حزبه: دافعوا عن حقوق كافة العراقيين كدفاعكم عن شعب كوردستان

اجتمع الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، بأعضاء كتلة حزبه في البرلمان العراقي، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العراقية.
اجتمع الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، بأعضاء كتلة حزبه في البرلمان العراقي، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة العراقية.
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