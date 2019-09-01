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السلطات الامنية تعقب على اختفاء شخص إيراني الجنسية في السليمانية

نفت السلطات الامنية في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم السبت ما تداولته وسائل اعلام حول اختفاء مواطن كوردي يحمل الجنسية الايرانية في المحافظة.

وكانت وسائل اعلام محلية في الاقليم تداولت خبرا يوم 29/8/2019 يفيد بأن مواطنا من اهالي مدينة “سنندج” في كوردستان ايران زار الاقليم مؤخرا وكان متواجدا في السليمانية، وكان عازما ايضا على زيارة مدينة اربيل غير انه ومنذ ما يقارب اسبوع قد اختفى.

وعقبت مديرية الشرطة في بيان اليوم على ما تم تداوله بالقول انها ومباشرة بعد تلقيها النبأ وبإشراف من العميد آسو شيخ طه مدير شرطة السليمانية شرعت بالتحقيق في اسباب اختفاء المواطن.

واوضح البيان انه وبعد جهود مضنية تبين بان المدعو (نويد محمد دييه) يبلغ من العمر 35 عاما غادر الى تركيا لغرض الوصول الى الدول الاوربية.

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